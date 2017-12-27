СК возбудил дело о невыплате зарплаты сотрудникам "ВИМ-Авиа"

В отношении руководства "ВИМ-Авиа" возбуждено уголовное дело по факту задержки зарплаты сотрудникам.

По данным следствия, по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 миллионов рублей. Дело возбуждено части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), передает "Интерфакс".

Ранее против бывшего руководства авиакомпании (собственника Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, бывшего первого заместителя гендиректора — финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой) было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. По мнению следователей, фактически компания представляла собой пирамиду.

Летом у "ВИМ-Авиа" начались проблемы с перевозкой пассажиров, в октябре компания прекратила свою работу – ее кредиторская задолженность составила около 10 миллиардов рублей.

Мурсекаев и Калашникова бежали за границу. В настоящее время они объявлены в международный розыск. Кочнев и Пантелеева были помещены под домашний арест.