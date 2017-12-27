ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы оргкомитета "Россия-2018"

Международная федерация футбола выразила благодарность Виталию Мутко за его вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года в России. Кроме того, ФИФА продолжит тесное сотрудничество как с новым главой оргкомитета Алексеем Сорокиным, так и с российским правительством и РФС.

"ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира-2018. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям", — приводит слова пресс-службы Международной федерации футбола РИА Новости.

Сообщается, что ФИФА продолжит сотрудничество с оргкомитетом чемпионата мира по футболу 2018 года, который возглавляет теперь Алексей Сорокин, а также с "российским правительством, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле".

Ранее стало известно, что Виталий Мутко покинул пост главы оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.