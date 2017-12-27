Командировка длиной в 7 лет: Кадыров вызволил из Ливии двух белорусских врачей

В Ливии освободили двух врачей из Белоруссии. Еще в 2010 году они приехали работать туда, но когда срок действия контракта истек, их отказались отпускать домой. В итоге шли долгие переговоры при участии контактной группы по внутриливийскому урегулированию. По просьбе российского МИД, ими занимался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Командировка длиною почти семь лет. Инна Бабуш и Сергей Здота отправились в Триполи, чтобы спасать человеческие жизни. За время работы они успели познакомиться и подружиться с тысячами ливийцев. Белорусских врачей не просто уважали, к ним первыми обращались за помощью в самых экстренных и тяжелых случаях, потому что знали — они никогда не откажут. Последний год медики трудились в частной клинике в городе Зинтан. Однако когда их контракт подошел к концу, и настала пора возвращаться домой, отпускать их не захотели.

"Получили расчет. У нас были куплены билеты на 5 ноября 2017 года. Билеты покупала нам не клиника. Мы покупали их сами. Вопрос оставался только в том, чтобы поставить exit-visa. Единственное государство мира, где нужна такая виза на выезд. Это такая процедура, без которой ты из страны не выедешь. Мы отдали паспорта на ее получение. Паспорта наши пропали. Мы полтора месяца ходили по всем инстанциям. Куда мы только не обращались! Причины для отказа нет, но и документов тоже нет", — рассказала Инна Бабуш.

Без документов пара не могла перемещаться — ни один блокпост не пропускал. За помощью обратились в министерства иностранных дел России и Белоруссии. Там пообещали, что в беде их не оставят. Задействовали все дипломатические каналы. Наконец, долгие переговоры дали результат.

"Благодаря слаженным действиям российского министерства иностранных дел и Рамзана Ахматовича, непосредственно контактной группы, которая выполняет технически эту работу, были освобождены два врача из Белоруссии. После того, как поступил запрос от белорусского МИД, мы совместными действиями это реализовали", — рассказывает глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

В ближайшее время белорусские врачи отправятся в Минск, где их уже заждались родные и близкие. Однако сами медики дело свое даже после всех прошедших перипетий бросать не собираются, а наоборот, отдохнув, с новыми силами готовы вновь приняться за работу.

"Накоплен огромный опыт лечения огнестрельных ран, огнестрельных переломов, огнестрельных травм, повреждений, — признается Сергей Здота. – Надо передать его коллегам, товарищам. И может быть... Дальше посмотрим!"

С приездом врачей поздравил одним из первых поздравил Рамзан Кадыров. Глава Чечни по поручению российского руководства лично занимался вопросами их освобождения. В сентябре во время визита в Минск Кадыров пообещал президенту Лукашенко сделать все возможное, чтобы белорусские медики этот новый год встретили дома.

"Самое главное, что вы на свободе. Рад, что вы будете дома, передавайте там всем привет. Поздравляю вас с Новым годом! Приятно, что мы оказали содействие. Это доброе дело", – обратился к медикам глава Чечни.

"Вы оказались на высоте", — успел вставить в речь Кадырова Сергей Здота.

Рейсом из Багдада в Москву 27 декабря прилетели и две девочки — Кавсар Магомедова из Махачкалы и Сумайя Гиматдинова из Тюмени. Все обстоятельства спасения детей пока не раскрываются. Известно лишь, что родители их погибли в ходе вооруженного конфликта в Ираке, и дети остались сиротами в чужой стране. В зале прилета в аэропорту Внукова детей ждали их родные бабушки. Слез никто не сдерживал.

"Молодец, спокойная, бабушку узнала, — радуется представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Сабсаби Зияд. – Мы сегодня можем заявить, что в центральной единственной женской тюрьме Багдада у нас не осталось ни одной сироты. Мы сегодня привезли последних двух на Родину. Но остаются теперь дети со своими матерями в этой женской тюрьме".

Для освобожденных детей, как заверили их спасители, они постараются сделать все возможное, чтобы они как можно скорее смогли забыть все пережитое. В этом году свой главный подарок на Новый год девочки уже получили — вернулись на Родину.