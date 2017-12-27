Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских военных в Донбасс

Вашингтон хочет, чтобы Россия вернула своих наблюдателей в Совместный центр контроля и координации в Донбассе. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора. В сообщении Госдепа по итогам этого разговора отмечается, что США озабочены растущим насилием на востоке Украины.

Российские военнослужащие, входившие в состав СЦКК, покинули Донбасс 19 декабря. В МИД России подчеркнули, что выполнение офицерами своих обязанностей стало "невозможным из-за действий украинской стороны".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители России могут вернуться в состав комиссии в том случае, если Киев сможет обеспечить им нормальные условия работы. Возвращения российских офицеров в СЦКК уже требовали лидеры стран "нормандской четверки" — Германии и Франции, напоминает РИА Новости.