Вся семья заморозится в азоте в надежде воскреснуть из мертвых

Президент Института крионики — житель американского штата Висконсин Деннис Ковальски записался на криогенную заморозку еще 20 лет назад, а теперь он решил заморозить в жидком азоте и всю свою семью – жену и троих сыновей.

В общей сложности Ковальски заплатил 140 тысяч долларов за то, чтобы когда-нибудь в будущем получить "второй шанс на жизнь", пишет Daily Mail.

При этом отец семейства отмечает: "Мы все понимаем, что ничего не гарантировано. Но ведь никто не знает, что ждет нас в будущем".

После смерти тела Денниса и членов его семьи охладят и перевезут в главное отделение Института крионики в штате Мичиган. Там их кровь заменят антифризом, а тела поместят в камеры с жидким азотом.

Ковальски рассказал, что на сегодняшний день на заморозку подписались 2000 человек, а 160 тел уже находятся в криогенных камерах, передает РИА Новости.