Хет-трик Эллисона помог "Металлургу" разгромить московское "Динамо"

В Магнитогорске местный "Металлург" во встрече со столичными динамовцами не оставил гостям никаких шансов на победу. Уже к 28-й минуте матча хозяева льда вели со счетом 4:0, заставив "бело-голубых" поменять вратаря. Однако это их не спасло от крупного поражения 1:5.

После того, как на последнем рубеже "Динамо" появился Александр Еременко, заменивший Ивана Бочарова, гости сумели отквитать одну шайбу. У москвичей отличился Дмитрий Марковин. Но еще до второго перерыва "Металлург" восстановил комфортное преимущество в счете. Три шайбы в этой игре забросил канадец Мэтт Эллисон.

В других матчах дня омский "Авангард" дома уступил "Салавату Юлаеву" 1:2, "Ак Барс" из Казани в гостях разгромил астанинский "Барыс" 5:2, "Трактор" в Челябинске оказался сильнее ярославского "Локомотива" 3:2, а санкт-петербургский СКА сенсационно проиграл "Автомобилисту" в Екатеринбурге 3:4.