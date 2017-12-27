В магазине "Перекресток" в Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" прогремел взрыв.

Инцидент произошел около 18:30 в торговом центре "Гигант Холл", расположенном на Кондратьевском проспекте в северной части города. По данным ТАСС, эпицентр взрыва находился в районе камеры хранения. Возгорание не началось. На месте ЧП работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и саперы-взрывотехники.

Из здания были эвакуированы 50 человек — посетители и сотрудники. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 10 человек. Четыре человека уже госпитализированы, еще шестерых осматривают врачи.