Два Як-130 столкнулись в Бангладеш

Два учебно-боевых самолета российского производства Як-130 ВВС Бангладеш столкнулись в воздухе. Как сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа", инцидент произошел на юго-востоке страны в округе Кокс-Базар. Летчики катапультировались.

Як-130 – современный российский реактивный самолет, который предназначен для подготовки пилотов практически любых истребителей. Все зависит от программы.

Одновременно с этим, Як-130 способен нести до 3 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты. То есть при желании учебно-боевой самолет можно превратить в штурмовик.

Як-130 стоит на вооружении российских Воздушно-космических сил, а также служит в ВВС Белоруссии, Алжира, Мьянмы, Бангладеш.