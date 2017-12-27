Документы Путина в ЦИК составили 676 листов

Владимир Путин лично, как того требует закон, подал в Центризбирком документы, необходимые для выдвижения кандидатом на выборы главы государства в 2018 году. Пакет документов у президента приняли сотрудники рабочей группы ЦИКа. Накануне собрание избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина. Ранее о поддержке кандидатуры Путина заявили партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Гражданская платформа".

Президент Путин приехал в Центризбирком как потенциальный кандидат на пост президента. Закон требует личной подачи документов, исключений быть не может.

Он видит огромное табло с обратным отсчетом до того момента, когда первые избирательные участки для выборов президента России откроются на Чукотке и Камчатке.

"Все по часам, по минутам, да? — Да, это у нас 80 дней осталось до дня голосования. Это по Дальнему Востоку, не по Москве".

С собой Путин принес папку внушительных размеров с разнообразными справками, в том числе справкой с места работы.

"Итак, вами представлено заявление о согласии баллотироваться на должность президента РФ, сведения о доходах, об имуществе и о расходах, копия паспорта Владимира Владимировича, копия документа об образовании, справка с основного места работы".

Так как Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, то в ЦИК необходимо предоставить документы от инициативной группы, собиравшейся накануне. Потому вместе с Путиным — ее представитель, профессор, заслуженный юрист России Сергей Кабышев.

Документы, которые инициативная группа по выдвижению кандидата Путина передала в Центризбирком, представляют собой увесистую кипу в 676 листов. Эти же документы передали и в электронном виде — флэшку запечатали в конверт. Вся процедура подачи документов заняла 6 минут.

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Путин расписывается в документах.

" Один экземпляр мы оставляем себе, один экземпляр оставляем вам. Документы приняты, успехов в Новом Году. — Я вам тоже хочу пожелать успехов!"

Теперь максимум в течение 5 дней документы должны проверить — Центризбирком направит 14 запросов в 12 различных ведомств. Выходных у ЦИКа не планируется.