Взрыв в "Перекрестке": возбуждено дело о покушении на убийство

По факту взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, дело возбуждено по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Глава СК Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании причин ЧП.

Взрыв прогремел в торговом центре "Гигант Холл" около 18:30. Эпицентр находился в районе камеры хранения магазина "Перекресток". Возгорания не было, все посетители и сотрудники были эвакуированы. Как сообщает "Интерфакс", по предварительным данным, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них были госпитализированы.