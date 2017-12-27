Стрелка с кондитерской фабрики ищут по всей Москве

В Москве не прекращается розыск бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова. Утром на территории предприятия он открыл стрельбу, в результате один человек погиб. Аверьянов скрылся до приезда полиции, бросив на месте карабин. Следователи сейчас изучают версии произошедшего, по одной из них причиной ЧП мог стать имущественный спор.

Сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов тщательно прочесывали территорию кондитерской фабрики. Уже к вечеру стало ясно, что Илья Аверьянов скрылся еще до приезда правоохранительных органов.

В некоторых СМИ появилась информация, что экс-директор "Меньшевика" сам сдался полиции, но в МВД это опровергают. "Завершена проверка территории и помещений фабрики "Меньшевик". В настоящее время зона поиска мужчины расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

Полиция, Следственный комитет, десятки людей в форме и машины скорой помощи. На территории фабрики найден карабин "Сайга", из которого и стрелял Аверьянов.

Все случилось еще утром: к бывшему гендиректору приехали некие люди, предположительно, это были кредиторы вместе с судебными приставами. Словесная перепалка закончилась стрельбой. Причиной конфликта, скорее всего, стал имущественный спор.

Фабрикой "Меньшевик" можно назвать только условно. По словам местных жителей, цеха давно не работали, сотрудников было мало. Предприятие находилось в черных списках из-за многомесячных задержек зарплаты и неадекватных действий руководства. "Человек просто пытался удержаться на плаву за счет других. Отношение было ужасное, постоянные оскорбления и запугивание, что на другую работу не устроишься, типа, он всех знает", — рассказывает бывший сотрудник "Меньшевика" Сергей Креницин.

Предприятие задолжало своим партнерам, по разной информации, от 70 до 150 миллионов рублей. Во Всероссийском объединении предпринимателей подтверждают, что проблемы с бизнесом у Аверьянова были давно. Известно, что в середине января следующего года должно было состояться судебное заседание по банкротству "Меньшевика".

По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" возбуждено сразу два уголовных дела — по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". "При содействии сотрудников ГУ МВД России по Москве и Росгвардии предпринимаются меры по задержанию подозреваемого. Следствие установит все обстоятельства спора хозяйствующих субъектов", — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Известно, что конфетный бизнес Аверьянова был семейным: сестра управляла финансами, жена была бухгалтером, племянник возглавлял службу безопасности. Сейчас следователи общаются с близкими предпринимателя, чтобы понять, где он может находиться. Для поиска подозреваемого в городе объявлены планы "Перехват" и "Сирена".