Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

И классика, и джаз. Такая музыка звучит в Москве, в концерном зале имени Чайковского. Вдохновитель этого предновогоднего концерта — всемирно известный пианист Денис Мацуев. Вместе с ним и другими знаменитыми музыкантами на прославленной сцене — дети. Юные виртуозы — финалисты всероссийского конкурса "Синяя птица", который проводит телеканал "Россия". Финал третьего сезона прошел с рекордными рейтингами 24 декабря. Искусство и детский талант собрали у экранов больше зрителей, чем популярные общественно политические программы.

Легендарный концертный зал имени Чайковского сейчас полон. Даже в холле нет ни одного свободного места. В рамках фестиваля искусств "Русская зима" финалисты конкурса "Синяя птица" вместе с прославленными отечественными джазменами и Денисом Мацуевым выступают в главном предновогоднем концерте "И классика, и джаз!"

Третий сезон конкурса закончился три дня назад, а юные виртуозы-победители уже на главной классической сцене страны! София Курлович сыграет в концерте вместе знаменитым финалистом второго сезона "Синей птицы" Елисеем Мысиным, а Матвей Блюмин на своей скрипке этим вечером будет импровизировать джаз с "Терем-квартетом".

"Не ожидал, что так быстро все произойдет. Я очень рад, что попал на это мероприятие, на эту сцену с такими музыкантами!" – восхищается Матвей Блюмин.

Перед началом концерта Денис Мацуев лично проверяет как звучит каждый инструмент. Саксофонистка София Тюрина, которую зритель хорошо помнит по прошлому сезону "Синей птицы", теперь не только исполняет, но и сама пишет музыку.

"Я могу сейчас вам сыграть свое новое произведение. Это произведение называется "Новогодняя песня", — представляет свою музыкальную композицию победительница конкурса юных талантов "Синяя птица" 2016 года Софья Тюрина.

"Как можно играть в таком возрасте, я до сих пор не понимаю. Но они мгновенно схватывают", — подчеркивает Денис Мацуев.

Новая творческая жизнь победителей конкурса "Синяя птица" только-только начинается. А с нового года начнется новый набор уже в четвертый сезон легендарного конкурса.