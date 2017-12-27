Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил "Зенит-2"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Константин Зырянов завершил профессиональную карьеру игрока. Он стал главный тренером клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Зенит-2" (фарм-клуба основной команды), где он ранее исполнял роль играющего тренера.

"Я могу сказать, что все это стало небольшим сюрпризом. Я готовился продолжать карьеру еще полгода, но когда поступило предложение, подумал, поразмыслил и не стал отказываться, потому что предложения возглавить "Зенит-2" поступают не каждый день, — сказал 40-летний Зырянов, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — До меня команду тренировали очень сильные личности, которые внесли немалый вклад в развитие петербургского футбола — и Анатолий Давыдов, и Владислав Радимов. Поэтому на мне теперь лежит большая ответственность. Понимаю, что будет очень тяжело и интересно".

"Я думаю, что было бы разумно, раз я стал тренером, повесить бутсы на гвоздь. Поэтому теперь если и сыграю, то только за ветеранов", — добавил новый тренер команды "Зенит-2".

Зырянов начал профессиональную карьеру в пермском "Амкаре", за который провел 171 матч. Затем он перешел в столичное "Торпедо", после чего его пригласил в "Зенит". В составе санкт-петербургского клуба Зырянов провел 286 матчей, выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2014 году Зырянов стал играющим тренером клуба "Зенит-2".