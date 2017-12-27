Путин встретился в Кремле с детским хором и губернаторами

В Кремле в эти минуты проходит торжественный приём по случаю Нового года. Владимир Путин вечером посетил концерт детского сводного хора — с участием ребят со всей страны — а также встретился с вновь избранными и ушедшими в отставку губернаторами.

Как передает телеканал "Россия 24", глава государства отметил необычный формат встречи, подчеркнув преемственность власти в регионах.

Путин напомнил слова одного из бывших губернаторов, который сказал, что не будет вмешиваться в работу человека, сменившего его на посту.

Президент отметил, что таким образом руководители областей будут не только полномочно нести всю ответственность за свою работу, но и при случае опираться на опыт предшественников.

Руководитель страны рассказал собравшимся, что работа руководителей в РФ в последние годы проходит в непростых условиях внутренних проблем и антироссийских санкций, но он уверен в успехе новых губернаторов.