МОК опроверг слова адвоката Родченкова

Международный олимпийский комитет выступил с заявлением, в котором опроверг слова адвоката Джима Уолдена, который представляет интересы информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Ранее тот заявил, что МОК оставил его клиента без защиты.

Ранее адвокат рассказал, что добивался встречи с официальными лицами МОК для того, чтобы Россия прекратила преследование его клиента, но получил отказ. При этом он добавил, что боится за жизнь Родченкова в случае его экстрадиции в Россию.

"МОК категорически отрицает заявление Уолдена о том, что МОК не предпринимает никаких действий, — говорится в заявлении организации, которое цитирует Чемпионат.com со ссылкой на портал Inside the Games. — МОК координировал действия совместно с ВАДА, которое уведомляло министра спорта РФ, а МОК — Олимпийский комитет России для того, чтобы дать понять, что Родченков заслуживает защиты в качестве информатора".

"МОК контактирует с адвокатами Родченкова через своих юристов и никогда не отказывал им в диалоге. МОК заявляет, что возможность защищать свидетелей – не в наших полномочиях, как и комментировать юридические действия или защиту, будь то в США или в России", — говорится в заявлении МОК.