Олег Романцев: в преддверии чемпионата мира нашим футболом руководит призрак

Знаменитый отечественный тренер, экс-наставник московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев прокомментировал решение президента Российского футбольного союза Виталия Мутко временно приостановить свою деятельность в этой должности. Романцев заявил, что не понимает данного решения.

"Во-первых, абсолютно не понимаю, что такое "приостановить" свою деятельность, — заявил Романцев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Получается, нашим футболом руководит призрак. И это в преддверии чемпионата мира! Турнира, который пройдет в России впервые в истории! Уж на моем-то веку другого такого праздника сто процентов не будет... И в подобный знаковый момент российским футболом управляет призрак... Так что ли получается? Я еще раз хочу акцентировать: непонятно, что значит "приостановил". Как человек любопытный, даже посмотрел в словаре Владимира Даля. Там такого слова нет!"

Ранее стало известно о том, что Мутко покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Вице-премьер РФ заявил, что сосредоточится на работе в правительстве.