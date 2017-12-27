Керлингистки во главе с Сидоровой проиграли второй матч отбора-2018

В Сочи продолжается отборочный турнир по керлингу среди женских команд, в котором разыгрывается путевка от России на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан. Во втором матче команда Виктории Моисеевой вновь обыграла команду Анны Сидоровой.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу команду скипа Моисеевой, в которую также входят Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова, сообщает РИА Новости. Состав команды Сидоровой помимо скипа входят Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех и Алина Ковалева.

В первой игре победу также одержала команда Моисеевой — 9:6. Таким образом, счет в матче до четырех побед стал 2-0 в ее пользу. Судьба путевки на Олимпиаду может определиться уже 28 декабря, когда соперницы проведут две игры.