Рука в биткоин-кошельке: в Киеве похищен российский программист Павел Лернер

В Киеве среди бела дня похищен российский программист Павел Лернер. Люди в темной одежде и балаклавах поджидали его у офиса. Схватили, затолкали в Mercedes и увезли в неизвестном направлении. Символично, что все произошло на улице Степана Бандеры. Уже злословят: когда она называлась Московским проспектом, такого беспредела не было. Павел Лернер — уроженец Курска, последние пару лет жил в Испании. А на Украине занимался криптовалютами. В частности айтишник руководит биржей, где можно продать или купить биткоины. Работал с технологиями производства виртуальных денег. Пока выкупа в биткоинах или гривнах не требуют. Подозреваемых тоже нет. Версии — самые разные. Одна из них — работой российского специалиста заинтересовались в СБУ. Внезапное исчезновения нужного человека — популярный метод украинских спецслужб.

Об исчезновении Павла Лернера первыми сообщили некие неназванные источники, потом подтвердили знакомые. От правоохранительных органов Украины — ни слова. Видимо, исчезновение иностранного гражданина в центре украинской столицы средь бела дня — не повод для паники.

"Ни для кого не секрет, что на Украине идет давно передел собственности. И все эти силовые операции, которые проводятся там "Правым сектором" (запрещена в России), и националистическими силами или криминальными группами. Они все крышуются СБУ. И это, наверное, основная проблема, почему в данной ситуации, наверное, сложно будет найти виновных", — отмечает специалист по криптовалютам Алексей Муратов.

На мысль, что Служба безопасности Украины о произошедшем, как минимум, неплохо осведомлена, специалистов наводит сразу ряд наблюдений. Например, номера машины. Известно, что Павла Лернера увезли на иномарке с госномером серии АА. Такие принадлежат, в частности, управлению делами президента, Верховной раде или кабинету министров. И хотя очевидцы номерные знаки разглядели отчетливо, что это за автомобиль и на чье имя зарегистрирован, прокомментировать никто не торопится.

"На Украине сейчас происходит такой тренд коммуникации криптобизнеса и силовых структур. В публичное пространство попадает множество проблем, скандалов, темы, когда у бизнесменов просто отнимают оборудование. Безусловно, в этом есть множество юридических нарушений. Чувствуется какая-то внутренняя директива на такую деятельность", — поясняет директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин.

Та самая "коммуникация" силовиков и криптобизнеса на Украине принимает весьма причудливые образы. Как, например, обыск, который несколько дней назад СБУ провела в Одессе у другого криптоэнтузиаста Анатолия Каплана. В ходе визита оперативники изъяли ноутбук, личные вещи и биткоины. По словам подозреваемого, один из полицейских просто попытался перевести их в свой электронный кошелек сразу на месте, не отходя, так сказать, от кассы.

"Насколько сам Анатолий передавал, они пытались перевести деньги, которые хранятся у него на кошельках. То есть, не деньги, а криптовалюты, которые у него хранятся на личных кошельках, в свое распоряжение. Они даже не скрывали этого факта! Я думаю, что здесь была ситуация конфликта интересов. Они этого не стеснялись, потому что им нужно было сделать это именно там, а не в управлении, когда какие-то вещественные доказательства будут передаваться", — отмечает криптотрейдер Эмиль Якубов.

Забрать чужую валюту, пусть и с приставкой "крипто", в тот раз не удалось, вмешались адвокаты. Может быть, поэтому в ситуации с Павлом Лернером похитители действуют куда более осторожно: лица прячут, требования не афишируют. А вот хотят, скорее всего, того же самого — денег. Тем более, что когда они электронные, отнять их, похоже, проще простого. Даже третьих лиц привлекать не надо: откупиться Лернер, судя по всему, должен сам.

"Нужен компьютер, номер телефона, на котором "лежит" кошелек и пароль от этого кошелька. Дальше вы биткоины переводите на свой кошелек, эта транзакция в системе записывается. И чуть-чуть упрощенно скажу: все, ее откатить невозможно. Это как, если у вас были монетка в десять рублей или слиток золота в пять килограммов, я у вас его взял. Формального доказательства, что он был вашим, не придумать. Теоретически можно, но это очень сложный процесс и почти безнадежный", — поясняет председатель Совета Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По сути, получается банальный рейдерский захват, который на Украине сейчас особенно выгодный. Когда сферы влияния поделены, а экономика истощена до предела, рынок криптовалют оказывается весьма заманчивым: ни налогов, ни регулирования. И взять его под контроль, разумеется, нелегальный, Киеву, похоже, очень хочется.

Всего-то и нужно, что запустить руку в чужой кошелек. Теперь и электронный.