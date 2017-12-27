На севере Москвы загорелся дизайн-завод "Флакон"

На территории дизайн-завода "Флакон" на севере Москвы произошел пожар.

Как сообщает ТАСС, на втором этаже загорелись личные вещи и мебель, из окнон шел густой черный дым. Из здания эвакуировали 30 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

На территории комплекса, расположенного на Большой Новодмитровской улице, находится редакция телеканала "Дождь", торговые центры, магазины и офисы.