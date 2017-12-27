Никите Белых в суд вызвали скорую помощь

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где идут слушания уголовного дела, вызвали скорую помощь.

Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат Белых Андрей Грохотов.

Он рассказал, что его клиент весь день под конвоем ездил по разным судам и очень устал. Перед заседанием в Пресненском суде ему предоставили 15 минут отдыха. Само заседание длилось с восемь часов и в конце его Белых стало плохо.

В настоящее время экс-губернатору оказывают помощь в конвойном помещении.

42-летний Никита Белых обвиняется в получении взяток на сумму 600 тысяч евро. Свою вину он не признает.