ЦСКА победил "Торпедо" в матче КХЛ

Матчем столичного ЦСКА и нижегородского "Торпедо" закончился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой армейцев со счетом 5:1.

В составе гостей шайбы забросили Максим Шалунов (18-я минута), Константин Окулов (36-я), Роман Любимов (43-я), Сергей Шумаков (46-я) и Андрей Кузьменко (59-я). У проигравших отличился Егор Дугин (40-я). ЦСКА имеет в активе 101 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" с 77 очками располагается на пятой строчке.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге прошли семь матчей. Самым неожиданным результатом стало гостевое поражение санкт-петербургского СКА от екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 3:4.