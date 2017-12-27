МИД РФ опроверг слухи о зарплате дипломатов

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикации в некоторых СМИ, ссылающиеся на Минфин РФ, по поводу зарплат российских дипломатов.

Как передает РИА Новости, источник во внешнеполитическом ведомстве заявил, что на Смоленской площади с большим удивлением узнали, что, оказывается, в зарубежных поездках российские дипломаты получают 147 тысяч рублей в сутки.

По словам собеседника агентства, такие деньги ни в сутки, ни за неделю никто в МИД РФ не получает. Он предположил, что возможно, речь идет о среднемесячной зарплате дипломатов.

Отмечено также, что в МИДе надеются, что Минфине информацию уточнят и разъяснят, как прессе, так и самому МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали.

Между тем, на Смоленской площади зафиксированы десятки звонков с просьбой об устройстве на столь "прибыльную" работу.