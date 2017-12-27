Названа возможная причина отказа "Ангосата"

Как сообщил источник на космодроме Байконур, по предварительной версии, причиной выхода из строя первого ангольского спутника, запущенного около суток назад, стало короткое замыкание в шине питания.

Как сообщалось ранее, стартовавший с Байконура космический аппарат после отделения от разгонного блока "Фрегат" вышел на связь, но позже связь с ним была утеряна, вследствие чего перестала поступать телеметрическая информация, напоминает "Интерфакс".

Первый ангольский спутник связи "Ангосат-1" был построен корпорацией РКК "Энергия". Он должен был эксплуатироваться компанией "Ангосат" и обеспечивать вещание на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента, в частотных C- и Ku-диапазонах. Проект предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, запуск его на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.