Уругвайский футболист установил рекорд по переходам из клуба в клуб

Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Себастьян Абреу подписал соглашение с чилийским клубом "Аудакс Итальяно". Эта команда стала для 41-летнего форварда 26-й в профессиональной игровой карьере, что является рекордом.

Абреу превзошел достижение немецкого голкипера Луца Пфанненштиля (25 команд), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP. В предыдущий свой клуб – чилийский "Депортес Пуэрто-Монт" – уругваец перешел всего несколько месяцев назад.

Большую часть своей карьеры Абреу провел в Южной Америке. Но форвард успел поиграть и в Европе, в разные годы выступая за испанские "Депортиво" и "Реал Сосьедад", а также греческий "Арис". Всего в послужном списке уругвайского футболиста 26 клубов из 11 стран мира. За сборную Уругвая Абреу с 1996 по 2012 год провел 70 матчей. Одним из ярких моментов в его карьере стал забитый пенальти в ворота сборной Ганы, который вывел уругвайцев в полуфинал чемпионата мира по футболу 2010 года.