В Москве по-прежнему облачно и тепло

В четверг, 28 декабря, существенных изменений в погодных условиях столичного региона не ожидается – в Москве и Подмосковье сохранится преобладание облачной погоды, местами возможны небольшие осадки.

Максимальная температура воздуха в мегаполисе от 1 до 3 градусов выше нуля, по области – 0-плюс 3 градуса, сообщает Центр погоды ФОБОС. Ветер южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру повысится до своих нормальных значений — 747 мм рт. ст.