"Манчестер Юнайтед" отказался от приобретения Гризманна

Клуб английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" больше не претендует на французского форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. Тренер манкунианцев Жозе Моуринью считает, что нападающий не стоит требуемых за него 100 млн евро.

На Гризманна претендуют сразу несколько топ-клубов, напоминает испанское издание Marca. Однако, большинство потенциальных покупателей отпугивает цена француз – 100 млн евро, требуемые Мадридом, "по зубам" не каждой команде даже из континентальной элиты.

До сих пор наиболее вероятными покупателями форварда были "МЮ" и испанская "Барселона", хотя "Атлетико" склонялся к тому, чтобы не усиливать за свой счет прямого конкурента в испанской Примере. Мало того, "матрасники" жаловались в УЕФА, что "Барса" ведет закулисные переговоры с Гризманном. Похоже, что после отказа "МЮ", француз все же переедет в столицу Каталонии.