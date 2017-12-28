"Прогресс" затопили в Тихом океане

Несгораемые фрагменты грузового космического корабля "Прогресс МС-06" упали в несудоходном районе Тихого океана. Падение прошло в штатном режиме.

"Прогресс МС-06" пристыковался к МКС в автоматическом режиме 16 июня. Грузовик доставил на станцию топливо для системы дозаправки, воду, средства медицинского обеспечения, индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническое оборудование, бортовую документацию, а также аппаратуру для экспериментов. Кроме того, корабль привез наноспутники, созданные специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия" вместе со студентами и молодыми учеными Юго-Западного государственного университета. Эти аппараты были запущены 17 августа, сообщает РИА Новости.

28 декабря в 04:03 по московскому времени "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС и вошел в плотные слои атмосферы, где и произошло разрушение конструкции.