Ангарского маньяка будут судить в закрытом режиме

В четверг Иркутский областной суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего милиционера из города Ангарска Михаила Попкова, который был пожизненно осужден за 24 убийства женщин и обвиняется в 60 новых преступлениях, передает "Интерфакс".

Как отметили в пресс-службе суда, в ходе первого судебного заседания было определено, что, так как речь идет об особо тяжких преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы, судебное разбирательство будет вестись в закрытом режиме. Содержание под стражей в СИЗО продлено Попкову до 15 июня 2018 года. Заседание суда продолжится 10 января 2018 года.

15 декабря в облсуд поступило второе дело 53-летнего Попкова. Ему предъявлено обвинение в 60 новых преступлениях, предусмотренных статьями "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, сопряженные с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". Кроме того, Попков обвиняется в убийстве сотрудника милиции в 1999 году.

По данным СКР, с 1992 по 2000 годы Попков совершил на территории Иркутской области (в городе Иркутске и Иркутском районе, в городе Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирское и Усольском районе) порядка 84 убийств. В ходе следствия было обнаружено и эксгумировано 20 тел его жертв, которые 15-20 лет находились в розыске, как пропавшие без вести.

Экспертиза "Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского" установила, что Попков никакими психическими расстройствами не страдает.

14 января 2015 года Иркутским облсудом Михаил Попков был признан виновным в убийстве 22 женщин и приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии

особого режима.

Как известно, с 1994 по 2000 год в вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте 17-38 лет. Их изуродованные тела со следами сексуального насилия впоследствии обнаруживались в лесных массивах, на кладбищах, у обочин дорог на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области.

Около нескольких тел были обнаружены следы колес автомобиля "Нива". Все владельцы машин данной марки в Ангарске прошли проверку на причастность к совершению преступлений. У них были взяты генетические образцы и сравнили с оставленными на телах жертв. Таким образом следствию удалось выйти на Попкова, который до 1998 года работал оперативным дежурным ОВД по Центральному району Ангарска.

23 июня 2012 года сотрудники полиции задержали преступника во Владивостоке, куда он отправился за новым автомобилем. Находясь в СИЗО, когда дело об убийстве 22 женщин уже рассматривалось в суде, Попков написал еще более 20 явок с повинной. Своим сокамерникам он сообщил, что у него жертв больше, чем у Чикатило.

Бывший милиционер называл себя "чистильщиком", утверждая, что убивал лишь женщин, "ведущих разгульный образ жизни", но это не так. Он заманивал в свою машину всех поздно возвращающихся домой девушек. Как минимум три преступления маньяк совершил во время дежурства, используя служебную машину.