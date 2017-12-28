НХЛ. Российский защитник Куликов помог "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон"

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Виннипег Джетс" на домашнем льду оказался сильнее "Эдмонтон Ойлерз" 4:3. Российский защитник хозяев площадки Дмитрий Куликов отметился голевой передачей, поучаствовав во второй шайбе своей команды.

Гости первыми в этой встрече добились успеха. Причем сделали это в меньшинстве. На 7-й минуте у "нефтяников" отличился Леон Драйзайтль. Затем "истребитель" Брайан Литтл сравнял счет, а его партнер по команде Джоэль Армиа вывел "Виннипег" вперед. Впрочем, еще до перерыва хоккеисты "Эдмонтона" отличились второй раз. Автором гола стал Ессе Пульюярви.

Во втором периоде на одну шайбу гостей хозяева ответили двумя точными "выстрелами". Победная шайба оказалась на счету все того же Армиа, сделавшего дубль. Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут и 44 секунды, отметившись результативным баллом за голевую передачу.