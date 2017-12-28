"Тоттенхэм" готов поднять Кейну зарплату, лишь бы тот не уходил

Гарри Кейн пользуется повышенным спросом на футбольном трансферном рынке. Некоторое время назад сообщалось, что "Тоттенхэм Хотспур" готов продать форварда, но теперь "шпоры" "повернули оглобли": лондонский клуб готов поднять зарплату игроку, лишь бы тот не уходил.

По окончании нынешнего сезона "Хотспур" намерены провести переговоры с нападающим по поводу его зарплаты, сообщает издание Daily Mail. Руководители клуба согласны увеличить денежное содержание 24-летнему англичанину, чтобы удержать его от перехода в "Реал".

Если информация подтвердится, то для Кейна это повышение заработной платы станет четвертым по счету с сезона-2014. Сейчас форвард "шпор" получает 110 тыс. фунтов в неделю и это больше всех в его команде.