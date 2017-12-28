Взрыв в "Перекрестке": число пострадавших возросло до 13

В результате взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге пострадали 13 человек. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. В больницах находятся 8 человек: пятеро в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии – трое. Об этом написала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина на своей странице в Twitter.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга прогремел в среду вечером. Бомбу, начиненную поражающими элементами, положили в камеру хранения. По мощности она была эквивалентна 200 граммам тротила, передает РИА Новости.

Как сообщает "Россия 24", заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Сейчас идут допросы свидетелей, эксперты изучают записи с камер наблюдения. Ситуация находится под контролем специалистов Национального антитеррористического комитета.