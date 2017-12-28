Донбасс и Киев произвели самый масштабный обмен пленными

Украина и Донбасс подвели итоги масштабного обмена пленными. Киев передал народным республикам больше 200 человек, Донецк и Луганск — свыше 70-ти. Место и время до последнего держали в секрете в целях безопасности.

Главная новость дня минувшего и уже наступившего в Донбассе — это, конечно, обмен пленными. Пусть и с двухчасовым опозданием, уточнением списков, организационными трудностями, но он всё же состоялся, несмотря ни на что.

Обмен был запланирован на 13 часов среды, 27 декабря. Колонны с украинскими военнопленными ещё рано утром выдвинулись из Луганска и Донецка в сторону Горловки — к заранее утверждённому месту обмена, и уже там ждали сигнала с украинской стороны. Ждали час, два, но Киев затягивал процесс. И тогда план поменяли.

Автобусы с пленными едут 5,10, 15 километров вглубь украинской территории. Обмен между Киевом и Луганском состоялся лишь в пригороде Артёмовска. Окончательная сверка списков и прием-передача военнопленных в отдельной палатке. И вот уже те, кто месяцы, а то и годы томился в украинском плену, едут домой и, наконец, могут говорить без опаски.

У многих вернувшихся людей даже нет документов: паспорта отобрали, вместо них выдали бумажки.

"Вот такие временные паспорта выдают на Украине, я, если честно, такое первый раз вижу", — говорит уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Донецк получает и отдаёт пленных уже на своей территории — на окраине Горловки. На весь обмен уходит больше 3 часов.

Заявленной формулы "всех на всех" не получилось, как и заявленного числа. Вместо 306 человек Украина отдала Донбассу 240 пленных. Остальные, по словам Киева, от обмена отказались или были освобождены ранее. При том, что республики отпустили всех, кого просила Украина — 74 человека. Но по-прежнему по обе стороны конфликта остаются узники. Всего около сотни пленных. Второй этап обмена должен произойти уже в следующем — 2018-м — году.