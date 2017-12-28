Андрей Разин возглавил клуб КХЛ "Адмирал" из Владивостока

Андрей Разин возглавил клуб КХЛ "Адмирал" из ВладивостокаЧитайте нас в Telegram
Руководство хоккейного клуба "Адмирал" уже второй раз по ходу сезона меняет наставника команды. В октябре вместо Александра Андриевского главным тренером был назначен швед Фредрик Стиллман. Однако он продержался недолго. Ему на смену пришел россиянин Андрей Разин.
В нынешнем сезоне "моряки" не балуют своего болельщика хорошей игрой. На настоящий момент они занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 45 очков в 45 встречах. Попасть в плей-офф "Адмиралу" может помочь только чудо. И вряд ли этим чудом станет приглашенный на должность главного тренера Андрей Разин. Уж слишком большой отрыв от восьмерки сильнейших у владивостокского клуба.
"На пост главного тренера мы пригласили молодого, амбициозного, но уже достаточно опытного и известного тренера Андрея Разина. Андрей Владимирович прилетел во Владивосток, где мы пообщались лично. В итоге мы сделали ему предложение, а он решил его принять и возглавить тренерский штаб "Адмирала", – цитирует президента хоккейного клуба Заирбека Юсупова официальный сайт "моряков".
Контракт с 44-летним специалистом подписан на два с половиной года. Ранее Андрей Разин возглавлял ханты-мансийскую "Югру" и екатеринбургский "Автомобилист", который он вывел в плей-офф в сезоне-2015/16.
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