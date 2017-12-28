Российский турист утонул во Вьетнаме, купаясь во время шторма

У побережья курорта Нячанг во Вьетнаме утонул тридцатитрехлетний российский турист, купаясь в шторм, передает "Интерфакс". Как сообщают в четверг местные СМИ, россиянин Владислав Шаролов отправился купаться с тремя друзьями в среду после обеда.

Проигнорировав предупреждения спасателей о том, что на море шторм, все четверо прыгнули в воду. Волной их отнесло на 100 метров от берега и потащило в зону опасного водоворота. Спасателям удалось спасти троих. Шаролов же был найден мертвым через несколько часов.

По данным спасателей, накануне у побережья Нячанга море было неспокойным, на пляжах появились таблички, запрещающие купаться. Спасатели ходили по пляжам, предупреждая туристов об опасности, однако многие иностранцы на них не обращали внимания, продолжая купаться на большом расстоянии от берега.