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Стрельба на фабрике "Меньшевик" 1 час назад

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28 декабря 201709:42

Стрелка с "Меньшевика" задержали в бывшей типографии "Правды"

"Мобильный репортёр"

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Задержанный рано утром бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов скрывался в складском помещении на территории бывшей типографии газеты "Правда". Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.

Накануне мужчина устроил стрельбу на кондитерской фабрике из карабина "Сайга". Конфликт произошел, когда к бывшему гендиректору на предприятие приехали некие люди, предположительно, это были кредиторы вместе с судебными приставами. Словесная перепалка закончилась стрельбой. Аверьянов выстрелил из карабина не меньше шести раз. Один человек был убит.

После этого стрелок бросил оружие и скрылся с территории фабрики. Его поиски продолжались весь день. Ночью его удалось задержать.

Причиной конфликта, скорее всего, стал имущественный спор. Сам Аверьянов утверждает, что его намеренно разорили и по поддельным документам отобрали фабрику. А когда на предприятие пришли представители нового собственника, он вынужден был "применить оборону". В Генпрокуратуре подтвердили, что бизнесмен действительно несколько раз обращался с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы по поводу попыток отнять у него бизнес.

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