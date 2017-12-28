"Панцирь" уничтожил две ракеты террористов в Сирии

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил ракеты, которые выпустили боевики по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Как сообщает межарабское издание "Аль-Масдар", ракеты были выпущены боевиками из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб. "Панцирь-С1" сбил две ракеты, еще одна не долетела до авиабазы и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла. После обстрела российские вертолеты вели патрулирование этого района.

На прошлой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги операции в Сирии. Он заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона. Комплекс "Панцирь-С1" перехватил и уничтожил 16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня, передает "Интерфакс".