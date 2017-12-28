В Афганистане произошла серия терактов с большими жертвами

В столице Афганистана произошла серия терактов.

Сначала террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с одной из мечетей на западе города. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство Sada-i-Afghan. В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек, 30 человек ранены. Эти цифры приводит МВД Афганистана. Однако ряд местных СМИ сообщает о 30 погибших, причем, тоже со ссылкой на полицейское ведомство.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 пострадавших

Кроме того, как сообщает "Интерфакс", в провинции Балх на севере Афганистана в результате взрыва мины погибли шестеро детей. Их возраст — от восьми до десяти лет. Губернатор провинции обвинил во взрыве боевиков движения "Талибан" (запрещена в России).

25 декабря в Кабуле террорист-смертник атаковал афганскую разведслужбу. Погибли пять человек, еще двое получили ранения.