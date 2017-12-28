Арктика должна стать комфортной для человека

В настоящее время Арктика – это кладовая ресурсов, важнейшая часть биосферы, территория особого внимания. Но в то же время это зона дискомфорта для человека. На заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" обсуждались особенности формирования комфортной среды для проживания в экстремальных условиях Крайнего Севера.

По мнению специалистов, в данном вопросе возможно обобщение как российского, так и зарубежного опыта. Эксперт программы "Комфортная среда" Александр Водяник отмечает, что сочетание всех аспектов жизнедеятельности человека в регионе требует разработки стратегии зимних поселений, а также определения основных направлений формирования условий по улучшению качества жизни населения Арктики с учетом опыта существующих городов Арктического региона, в том числе зарубежного.

В свою очередь, старший преподаватель географического факультета МГУ им. М.Ю.Ломоносова, кандидат географических наук Надежда Замятина выдвинула теорию так называемых фронтированных городов, развивающихся без определенных моделей, по инновационным идеям — абсолютно новых и креативных.

В ходе дискуссии специалисты высказывали самые разнообразные мнения. Так, руководитель градостроительной компании “Яузапроект”, член правления Союза Архитекторов РФ Илья Заливухин отметил, что для каждого города необходимо разрабатывать свою стратегию пространственного развития, состоящую из семи составляющих: экономика, социология, экология, инженерия, управление, транспорт и архитектура. Координатор программ "ПОРА" Александр Стоцкий сравнил арктические города с космическими станциями, на которых инфраструктура строится, распадается, опять собирается. При таком подходе она увеличивается или уменьшается в зависимости от количества населения и экономической ситуации.

В ходе дискуссии доцент РАНХиГС Александр Воротников напомнил, что существующая программа “Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ" опирается на развитие опорных зон, и все высказанные мнения экспертов могут лечь в основу отдельного направления этой программы.

Проект “Комфортная среда” — часть большой программы мероприятий Проектного офиса развития Арктики "ПОРА", общероссийской площадки для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии региона.