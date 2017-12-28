Евгений Трефилов: думал, что "неуд" поставят

Исполком Федерации гандбола России, который состоялся 27 декабря в Москве, оставил у руля женской сборной Евгения Трефилова, признав выступление его команды на чемпионате мира в Германии удовлетворительным. Главный тренер наших гандболисток прокомментировал решение исполкома.

"Честно говоря, думал "неуд" поставят. Выступление у нас так себе было. Но я всегда убираю смягчающие обстоятельства. Я бы сам оценил то, что мы показали на чемпионате мира, на "два с плюсом", — приводит слова Трефилова Чемпионат.Com.

Тем не менее он сообщил о факторе, повлиявшем на подобный результат. "Самое главное, у нас не было нормальной подготовки к турниру. Два дня учебно-тренировочный сбор и всё, езжайте на чемпионат мира. Кино и небо, что называется. Президент ФГР Сергей Николаевич Шишкарев сказал после исполкома, что пора возвращаться к прошлому и разумному", — добавил специалист.

На вопрос, взял бы он тех же игроков, если бы мог вернуться назад, Трефилов дал положительный ответ. "Я взял сильнейших на данный момент гандболисток страны из тех, кто может и готов играть. Кто-то в декретном отпуске уже давно, кто-то только в него ушел, кто-то больше не хочет со мной работать и пишет заявления об отказе", — заявил главный тренер женской сборной России по гандболу.

Также он поделился мнением о будущем команды. "Сейчас есть на кого опереться. У нас шесть основных игроков. Будем работать над тем, чтобы были седьмой, восьмой и девятый. И хватит. Если получится в следующем году это сделать, то буду счастлив", — добавил Трефилов.