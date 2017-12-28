Главой "ВИМ-Авиа" стал бывший юрист "Альфы"

Руководителем компании "ВИМ-Авиа", в октябре прекратившей работать из-з огромных долгов, назначен бывший замначальника правового управления "Альфа-банка" Всеволод Кусов.

по данным "Интерфакса", Кусов много лет проработал в структурах "Альфа-групп", в 2010-2012 годах он отвечал за правовое обеспечение в "Стройтрансгазе".

Летом у "ВИМ-Авиа" начались проблемы с перевозкой пассажиров, а в октябре компания прекратила свою работу – ее кредиторская задолженность составила около 10 миллиардов рублей. Как установили следователи, авиакомпания фактически работала по мошеннической схеме в виде пирамиды.

Совладелец "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев и бывший финансовый директор авиакомпании Алевтина Калашнико сбежали из России. Они объявлены в международный розыск.