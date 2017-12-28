На игрока "Зенита" Шатова претендуют ЦСКА и "Краснодар"

Хавбек Олег Шатов, который с 2013 года выступает за питерский "Зенит", может уже в зимнее межсезонье оказаться в столичном ЦСКА или футбольном "Краснодаре". Вероятность его трансфера очень велика, если команду с берегов Невы не покинет тренер Роберто Манчини.

Шатов, много раз вызывавшийся в сборную России, при Манчини потерял место в основном составе "Зенита" и клуб готов выставить его на трансфер, сообщает "Спорт-экспресс". При этом на полузащитника претендуют конкуренты питерцев по турниру премьер-лиги – ЦСКА и "Краснодар".

Источник в окружении Шатова сообщил, что сам игрок очень хотел бы остаться в "Зените", надеясь на то, что Манчини может получить интересное предложение из Европы и покинуть российский чемпионат.