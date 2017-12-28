Российский игрок "Коламбуса" Панарин провел 200 матчей в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. "Питтсбург Пингвинз" на домашней арене принимал "Коламбус Блю Джекетс". Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 5:4 Б в пользу "пингвинов".



Для российского легионера "синих жакетов" Артемия Панарина этот матч стал 200-м в карьере НХЛ. Также нападающий впервые в сезоне оформил дубль.



Панарин выступает в НХЛ с сезона-2015/16. Всего в 200 матчах на его счету 184 (71+113) очка.