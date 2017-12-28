Варламов, отразив 24 броска, не спас "Колорадо" от поражения

В Колорадо местный клуб принимала "Аризону Койотис" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер "Лавин" Семен Варламов отразил 24 броска из 27. Однако это не спасло "Эвеланш" от поражения со счетом 1:3. Российские игроки "Колорадо" Задоров и Якупов очков не набрали.

Уже на 1-й минуте встречи Варламов был вынужден капитулировать перед броском Тобиаса Ридера. Однако через две с небольшим минуты хозяева льда отыгрались. Автором шайбы стал Микко Рантанен. Это был последний успех "Колорадо" в матче. "Койоты" же отличились еще дважды: голы Голигоски и Крузе принесли победу гостям.

Результаты остальных игр чемпионата НХЛ: "Миннесота Уайлд" — "Даллас Старз" 4:2, "Анахайм Дакс" – "Вегас Голден" 1:4, "Сен-Луис Блюз" – "Нэшвилл Предаторз" 1:2, "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Вашингтон Кэпиталз" 1:0 Б.