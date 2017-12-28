Скончался один из основателей сети MediaMarkt

В Германии в возрасте 79 лет скончался один из богатейших людей страны, со-основатель сети гипермаркетов электроники MediaMarkt Эрик Келлерхальс.

Смерть бизнесмена наступила 25 декабря в кругу семьи, сообщает Spiegel. На момент кончины его состояние оценивалось в 2 миллиарда долларов.

Келлерхальс основал MediaMarkt вместе со своей женой и еще двумя предпринимателями в 1979 году, создав тем самым совершенно новый для Германии принцип торговли, напоминает ТАСС. Ранее бытовую технику и электронику немцы закупали исключительно в спецмагазинах или по каталогам, теперь же различные виды товаров были собраны под одной крышей.

Впоследствии одним из владельцев компании стал концерн Metro AG, управляющий одноименными продуктовыми гипермаркетами.