Путин: Россия внесла решающий вклад в разгром террористов в Сирии

На церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в операции в Сирии, президент России Владимир Путин заявил, что российская армия внесла решающий вклад в разгром террористических группировок в Сирии, передает телеканал "Россия 24".

"Россия, как это не раз бывало в истории, внесла основной, решающий вклад в разгром преступных сил, бросивших вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, сеявшей смерть и разрушения, стиравшей с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры", — сказал президент РФ.

По словам Путина, террористы стремились превратить Сирию и сопредельные государства в "плацдарм для глобальной агрессии, целью которой являлась наша страна".

"Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам и нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы с новыми возросшими силами продолжили бы свое глобальное наступление", — сказал глава государства.

Он напомнил, что за два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч российских офицеров и солдат. "Это летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления", — сказал президент РФ.

"Вы достойно, на "отлично" выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным и близким", — подчеркнул Верховный главнокомандующий. Он выразил благодарность приглашенным в Кремль военным и всем их сослуживцам "за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге".

Самые теплые слова президент сказал военнослужащим-женщинам. "Вместе с однополчанами вы несли все тяготы службы, были там, где трудно. Спасибо вам", — сказал Путин.