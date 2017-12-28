В московском метро появится Большая кольцевая линия

На портале "Активный гражданин" завершилось голосование по выбору названия для Третьего пересадочного контура столичного метро. Больше всего голосов набрало название "Большая кольцевая линия". Теперь ТПК будет называться именно так. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter.

Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант — "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале @citizenmoscow. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 декабря 2017 г.

Строящаяся линия метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.

Пассажирское движение на первом участке линии от "Делового центра" до "Петровского парка" планируется запустить уже в начале следующего года, сообщает "Интерфакс". А завершится строительство нового кольца в 2021-2022 годах.