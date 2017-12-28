Игрок "Локомотива" Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии

Защитник столичного "Локомотива" Соломон Кверквелия был признан лучшим грузинским футболистом в 2017 году. На счету 25-летнего футболиста 25 матчей, сыгранных им за сборную Грузии. За москвичей же он провел 43 встречи, отметившись в них шестью забитыми мячами.

Напомним, что Кверквелия на правах аренды перешел в стан железнодорожников из казанского "Рубина" в феврале 2017 года. Позже "красно-зеленые" заключили с защитником полноценный контракт до 30 июня 2021 года.

За столичный "Локомотив" грузинский футболист провел 43 матча во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей. В настоящий момент железнодорожники лидируют в чемпионате России, оторвавшись от преследователей на восемь очков.