Игрок "Локомотива" Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии

Игрок "Локомотива" Кверквелия стал лучшим футболистом ГрузииЧитайте нас в Telegram
Защитник столичного "Локомотива" Соломон Кверквелия был признан лучшим грузинским футболистом в 2017 году. На счету 25-летнего футболиста 25 матчей, сыгранных им за сборную Грузии. За москвичей же он провел 43 встречи, отметившись в них шестью забитыми мячами.
Напомним, что Кверквелия на правах аренды перешел в стан железнодорожников из казанского "Рубина" в феврале 2017 года. Позже "красно-зеленые" заключили с защитником полноценный контракт до 30 июня 2021 года.
За столичный "Локомотив" грузинский футболист провел 43 матча во всех турнирах. На его счету шесть забитых мячей. В настоящий момент железнодорожники лидируют в чемпионате России, оторвавшись от преследователей на восемь очков.
Вах, Саба!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 декабря 2017 г.
Соломон Кверквелия стал лучшим футболистом Грузии 2017 года 🇬🇪🔥 pic.twitter.com/Ss9G1ObMtu
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