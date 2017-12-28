Бельгиец Феллайни выторговал себе прибавку в Манчестере

Один из ведущих игроков футбольной сборной Бельгии и английского "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, который летом будущего года станет свободным агентом, получил от клуба предложение об увеличении зарплаты. Бельгиец пока не согласился продлить контракт.

"Если бы "МанЮнайдет" не хотел продлевать со мной контракт, мне бы уже давно сказали об этом в клубе, — цитирует Феллайни Спортс.Ru со ссылкой на британскую The Telegraph. – Мне уже делали предложение и, вероятно, сделают еще".

Как уже сообщали Вести.Ru, в начале осени 30-летний бельгиец получил предложение от "МЮ", но отклонил его, посчитав финансовые условия не слишком привлекательными. И даже заявил о возможном уходе из команды. Теперь "красные дьяволы" по сообщению источника в клубе готовы увеличить зарплату Феллайни до 150 тыс. фунтов в неделю.

"Не знаю, приму его или нет. Посмотрим. С кондачка такие вопросы не решаются. Я разговаривал об этом с Моуринью. Он из тех, кто уважает решения игроков", – сказал тем не менее Феллайни. Известно, что у бельгийца, который может покинуть сборную своей страны после чемпионата мира 2018 года, есть предложения из Китая и Турции.