Арестовано имущество руководителей банка "Клиентский", похитивших миллиард у вкладчиков

СКР принимает меры по аресту имущества бывших руководителей банка "Клиентский" по делу о хищении 1 миллиарда рублей у вкладчиков, среди которых народный артист СССР Олег Табаков и директор подмосковного учебно-тренировочного центра "Новогорск" для подготовки сборной России по футболу Николай Доморацкий.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, "учитывая собранные доказательства, в качестве обвиняемых в хищении финансовых средств банка в особо крупном размере привлечены бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления банка Андрей Лопатов и заместитель председателя правления банка Илья Волосевич".

По данным СКР, не позднее мая 2014 года Кленовский, Лопатов, Волосевич и другие неустановленные сотрудники банка, в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств банка в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций, которыми позже распорядились по собственному усмотрению.

Для придания видимости законности своих действий они обеспечили подготовку документов о заключении договоров кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, которую затем изъяли из документооборота банка с целью сокрытия хищения.

В отношении Кленовского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Лопатов и Волосевич, скрывшиеся от органов следствия, объявлены в розыск. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемых.