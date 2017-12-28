Женщина, которой муж отрубил руки, неоднократно жаловалась участковому

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В Подмосковье ревнивец искалечил жену 56 минут назад
Женщина, которой муж отрубил руки, неоднократно жаловалась участковомуЧитайте нас в Telegram
Жительница Серпухова, которой муж отрубил руки, неоднократно жаловалась участковому полицейскому на угрозы со стороны ревнивца. Однако своевременной реакции не последовало.
"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области участковый уполномоченный полиции МУ МВД России "Серпуховское", в результате бездействия которого причинен тяжкий вред здоровью местной жительницы, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", — сообщила РИА Новости представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Кроме того уволен непосредственный начальник участкового. Руководители и должностные лица МУ МВД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Трагедия произошла в середине декабря. Маргарита и Дмитрий Грачевы из Серпухова недавно отметили пятилетие совместной жизни. Однако когда жена попросила развода, муж стал ей угрожать. В тот день он вывез ее в лес рядом с деревней Скрылья, отрубил ей кисти рук, а потом отвез в городскую больницу. Врачам чудом удалось спасти одну кисть – уникальная операция длилась 9 часов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.
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